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Dünya

Fas, Suriye Büyükelçisini geri çağırdı RABAT (A.A)

17 Kasım 2011 11:20

-Fas, Suriye Büyükelçisini geri çağırdı RABAT (A.A) - 17.11.2011 - Fas, dün Şam'daki büyükelçiliğinin saldırıya uğramasının ardından büyükelçisini geri çağırdı. Dışişleri Bakanı Tayib Fassi Fihri, resmi haber ajansı MAP'a yaptığı açıklamada, Fas Kralı VI. Muhammed'in, Şam'daki büyükelçiliğin Suriyeli göstericilerin saldırısına uğramasından sonra büyükelçiyi Şam'dan çekmeye karar verdiğini söyledi. Fihri, Suriye'de son günlerde Arap, Avrupalı ve Amerikan diplomatik temsilciliklerine yönelik kabul edilemez, kendiliğinden olmayan ve planlı saldırılara tanıklık ettiklerini ifade etti.  

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