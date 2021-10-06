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Dünya

Fas, Rusya ile doğrudan uçuşları askıya aldı

Fas'ın bu adımının sebebine ilişkin bilgi verilmedi

06 Ekim 2021 00:14

Fas yönetiminin Rusya ile doğrudan uçuşları askıya aldığı bildirildi.

Rusya'nın Rabat Büyükelçiliğine ait Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Fas yönetimi bugünden itibaren Rusya ile uçuşları askıya alma kararı verdi" ifadeleri kullanıldı.

Fas'ın bu adımının sebebine ilişkin bilgi verilmezken, kararın yalnız iki ülke arasındaki doğrudan uçuşları kapsadığı aktarıldı.

Fas makamlarından ise konuya dair henüz bir açıklama yapılmadı.

Rusya, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında aralarında Fas'ın da yer aldığı 8 ülkeye durdurduğu uçak seferlerini mayıs ayında yeniden başlatmıştı. Eylül ayında da Fas vatandaşlarının Rusya'ya doğrudan uçuşlar ve Belarus üzerinden girebileceğini duyurmuştu.

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