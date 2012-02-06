T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fas Kralı'ndan Kandil affı ANKARA (A.A) 

06 Şubat 2012 14:48

-Fas Kralı'ndan Kandil affı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Fas Kralı Muhammed, bazı İslamcı liderleri Mevlit Kandili dolayısıyla affetti. El Arabiya'nın haberinde, aftan yararlananlar arasında Selefi Cihadiye adlı grubun önemli şahsiyetlerinin bulunduğu belirtildi. Selefi Cihadiye'nin ideolojik liderlerinden Hasan Kettani ile örgütün önde gelen isimlerinden Muhammed Refiki ve Ömer Hadduçi'nin affedilenler arasında olduğu kaydedildi. Kettani'nin 20, diğerlerinin 30 yıl hapis cezası çekmekte olduğu ifade edildi. Selefi Cihadiye örgütü, Kazablanka'da 2003 yılında 45 kişinin öldüğü intihar saldırılarının düzenlenmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı. Mevlit Kandili'nde mahkumlara af çıkarılması olağan olmasına rağmen, Kral'ın bu kadar üst düzeyde mahkumları affetmesi sıradışı bir durum olarak görülüyor. Aflar, Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğindeki koalisyonun iktidara geldiği Fas'ta siyasi değişimin bir parçası olarak yorumlanıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24