-Fas Kralı'ndan Kandil affı ANKARA (A.A) - 06.02.2012 - Fas Kralı Muhammed, bazı İslamcı liderleri Mevlit Kandili dolayısıyla affetti. El Arabiya'nın haberinde, aftan yararlananlar arasında Selefi Cihadiye adlı grubun önemli şahsiyetlerinin bulunduğu belirtildi. Selefi Cihadiye'nin ideolojik liderlerinden Hasan Kettani ile örgütün önde gelen isimlerinden Muhammed Refiki ve Ömer Hadduçi'nin affedilenler arasında olduğu kaydedildi. Kettani'nin 20, diğerlerinin 30 yıl hapis cezası çekmekte olduğu ifade edildi. Selefi Cihadiye örgütü, Kazablanka'da 2003 yılında 45 kişinin öldüğü intihar saldırılarının düzenlenmesine yardımcı olmakla suçlanmıştı. Mevlit Kandili'nde mahkumlara af çıkarılması olağan olmasına rağmen, Kral'ın bu kadar üst düzeyde mahkumları affetmesi sıradışı bir durum olarak görülüyor. Aflar, Adalet ve Kalkınma Partisi liderliğindeki koalisyonun iktidara geldiği Fas'ta siyasi değişimin bir parçası olarak yorumlanıyor.