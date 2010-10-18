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Dünya

FAS KRALI İSRAİL'E RANDEVU VERMEDİ TEL AVİV (A.A)

18 Ekim 2010 14:10

-FAS KRALI İSRAİL'E RANDEVU VERMEDİ TEL AVİV (A.A) - 18.10.2010 - İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in, Fas Kralı Muhammed'in daveti üzerine bu ayın 26'sında Fas'a yapacağı ziyaretin iptal edildiği bildirildi. İptalin gerekçesinin, Dünya Ekonomik Forumu'nun toplanacağı Fas'ta, Kral Muhammed'in Peres ile görüşmeyi, bugünkü mevcut ortamda kabul etmemesi olduğu ifade edildi. Haaretz gazetesi, Peres'in, Dünya Ekonomik Forumu'nun önümüzdeki hafta Fas'ta yapılacak toplantılarına katılmak üzere davet aldığını ve bir konuşma yapmasının planlandığını hatırlattı. Haberde, Fas Kralı Muhammed'in Peres'e bir mektup göndererek, genelde Peres'le görüşmekten memnun olacağını, ancak böyle bir randevunun şu andaki ortamda mümkün olmadığını ilettiği kaydedildi. Haaretz'in haberinde, İsrail Cumhurbaşkanlığının, Fas Kralı'nın görüşmeyi reddetmesinin, İsrail politikasına protesto mahiyetinde olduğuna inanıldığı ve bu nedenle Peres'in ziyaretinin iptal edilmesine karar verildiği kaydedildi.

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