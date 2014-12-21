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Fas Kralı 6. Muhammed beş uçakla Türkiye’ye geldi!

51 yaşındaki Fas Kralı 6. Muhammed'in Türkiye ziyaret için hazırlıklar günler öncesinden başlamıştı

21 Aralık 2014 23:23

Fas Kralı 6. Muhammed, eşi Prenses Lalla Salma ve çocukları ile birlikte özel ziyaret için 3 askeri uçak ve iki özel uçakla Türkiye'ye geldi.

Kral'ın eşi Prenses Lalla Salma ve çocuklarını taşıyan uçak saat 17.30'da Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Prenses ve çocukların gelişleri sırasında gazeteciler Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne alınmadı. Prenses ve çocukları, daha sonra uçağın altına kadar yanaşan araçlara binerek havalimanından ayrıldı. 

Fas Kralı 6. Muhammed ise eşi ve çocuklarından ayrı olarak İstanbul'a geldi. Hürriyet'te yer alan habere göre, kralın uçağı saat 20.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

 

Kral'ın eşyaları 3 askeri uçakla geldi

 

51 yaşındaki Fas Kralı 6. Muhammed'in Türkiye ziyaret için hazırlıklar günler öncesinden başladı. Kral 6'ncı Muhammed ve ailesinin  eşyaları, Fas Hava Kuvvetleri'ne ait 3 adet askeri nakliye uçağı ile 2 gün önce İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nin karşısındaki park alanına yanaşan uçaktaki eşyalar titizlikle indirilerek nakliye kamyonlarına yüklendi.

Fas Kralı 6. Muhammed'in Türkiye ziyaretinin nedeni hakkında ise bilgi verilmedi.   

 

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