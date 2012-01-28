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Dünya

Fas, Konsey'e karar tasarısı sundu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

28 Ocak 2012 04:51

-Fas, Konsey'e karar tasarısı sundu BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 28.01.2012 - BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'deki krizi ele aldığı toplantı sona erdi. Güvenlik Konseyi'nin geçici ve tek Arap üyesi Fas'ın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Muhammed Luliçki, basına kapalı yapılan toplantının ardından yaptığı açıklamada, Konsey'in 6 üyesi adına ve 6 Arap ülkesinin desteğiyle, Arap Birliği'nin Suriye'deki raporunu ve kararını destekleyen karar tasarısı metnini Konsey'e resmen sunduğunu duyurdu. Luliçki, karar tasarısının amacının Suriye'de barışın korunmasını ve akan kanın durmasını sağlamak olduğunu belirtirken, karar tasarısı metninin gelecek hafta Konsey üyeleri tarafından görüşüleceğini söyledi. Lulişki, burada önemli olanın Konsey'in 15 üyesinin de desteğini alarak bu kararın Konsey'den geçmesi olduğunu bildirdi ve Arap Birliği'nin Güvenlik Konseyi'ne Suriye ile ilgili salı günü brifing vereceğini anımsattı. Gazetecilere konuşan bazı batılı büyükelçiler de karar tasarısı metninin gelecek hafta içinde Konsey'de oylanmasının beklendiğini, metinde Suriye'ye karşı silah ambargosu ve yaptırım olmadığını açıkladılar.

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