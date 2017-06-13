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Dünya

Fas, Katar'a gıda maddesi gönderecek

Fas Kralı 6. Muhammed'in, Katar’a uçaklarla gıda maddesi gönderilmesi için talimat verdiği bildirildi

13 Haziran 2017 00:34

Fas Kralı 6. Muhammed'in, Katar’a uçaklarla gıda maddesi gönderilmesi için talimat verdiği bildirildi.

Fas Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Fas Kralı 6. Muhammed’in emriyle Katar’a gönderilmek üzere gıda maddeleri yüklü uçakların Doha’ya gönderileceği belirtildi.

İslam dinin bir gereği olarak özellikle ramazan içerisinde Müslümanlar arasında yardımlaşmanın önemine vurgu yapılan açıklamada, bu kararın bölgedeki kardeş ülkeler arasında yaşanan siyasi krizle ilgisi olmadığı kaydedildi.

Fas Kralı 6. Muhammed’in Körfez krizine ilişkin tutumunun aynı olduğu belirtilen açıklamada, Fas’ın kardeş ülkeler arasında yaşanan krizde itidalden yana olduğu ve diyalog yolunun açılması için çaba sarf etmeye hazır olduğu hatırlatıldı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti.

Suudi Arabistan ayrıca Katar'ın tek kara sınırını kapatmıştı.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın yayınladığı ortak bildiride, Katar tarafından desteklendiği iddia edilen, aralarında Dünya Müslüman Alimler Birliği Başkanı Yusuf el Karadavi'nin de yer aldığı 59 kişi ile 12 hayır kuruluşunun "terörle irtibatlı" olduğu iddia edilerek "terör listesine" alındığı açıklanmıştı.

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