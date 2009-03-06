Fas, İran'la diplomatik ilişkilerini kesti

Fas Dışişleri Bakanlığı, İranlı bir yetkilinin, Bahreyn'in, İran'a ait olduğu yönündeki açıklamalarından sonra Tahran yönetimiyle diplomatik ilişkilerin kesildiğini açıkladı.



Fas, Sünni Araplar arasında büyük tepkiye yol açan açıklamalardan sonra dün de Tahran Büyükelçilik Maslahatgüzarını geri çağırmıştı.



İran'ın eski Meclis Başkanı ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in danışmanlarından Hüccetülislam Ali Ekber Natık Nuri, ay başında İran devriminin yıl dönümü nedeniyle yaptığı bir konuşmada, "Bahreyn'in hala İran'a ait olduğunu"

ileri sürmüştü.

