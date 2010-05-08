T24 LogoT24 Logo
Dünya

Fas, Elton John'u istemiyor

Fas'ta ana muhalefet partisi olan Adalet ve Kalkınma Partisi, eşcinsel İngiliz şarkıcı Elton John'un, ülkede gelecek ay yapılacak festivale katılmasının yasaklanmasını istedi.

08 Mayıs 2010 03:00

T24-  Fas'ta çıkan haberleer göre Adalet ve Kalkınma Partisi meclis grubu başkanı Mustafa Ramid, "ülkede homoseksüelliği teşvik edebileceği gerekçesiyle, şarkıcının festivalde yer almasına kesinlikle karşı olduklarını" bildirdi.


El Arabiye'nin haberine göre, Ramid, Fas halkının Elton John'a karşı olumsuz kanıları bulunduğunu, dolayısıyla halkın görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.


Muhalefet yetkilisi, İngiliz şarkıcının kendisiyle sorunları bulunmadığını, ancak toplumdaki imajının sorun olduğunu ifade etti.


Fas'ın başkenti Rabat'ta 21-29 Mayıs günlerinde düzenlenecek Mavaze müzik festivaline katılacak diğer şarkıcılar arasında Julio Iglesias, B.B. King ve Carlos Santana bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24