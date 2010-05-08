Fas, Elton John'u istemiyor

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El Arabiye'nin haberine göre, Ramid, Fas halkının Elton John'a karşı olumsuz kanıları bulunduğunu, dolayısıyla halkın görüşlerinin dikkate alınması gerektiğini belirtti.



Muhalefet yetkilisi, İngiliz şarkıcının kendisiyle sorunları bulunmadığını, ancak toplumdaki imajının sorun olduğunu ifade etti.



Fas'ın başkenti Rabat'ta 21-29 Mayıs günlerinde düzenlenecek Mavaze müzik festivaline katılacak diğer şarkıcılar arasında Julio Iglesias, B.B. King ve Carlos Santana bulunuyor.