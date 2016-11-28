Fas Devlet Televizyonu'nda kadına şiddeti 'makyajla kapatma' dersi

Fas'ta devlete ait 2M televizyon kanalının sabah programı Sabahiyat'ta sunucunun şiddete maruz kalan kadınlara makyajla morluklarını nasıl kapatabileceklerini anlatması büyük eleştiri topladı.

Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nden iki gün önce yayınlanan bölümde bir makyaj sanatçısı modelin suratındaki sahte morlukların makyajla nasıl gizleneceğini gülümseyerek anlattı.

Sunucu programın sonunda, "Umarız bu güzellik önerileri günlük hayatınıza devam edebilmenize yardımcı olur" dedi.

Program özellikle sosyal medyada çok yoğun eleştirilere maruz kaldı. Yapılan yorumlarda, özellikle bu bölümün kadına yönelik şiddeti normalleştirdiği eleştirisi ön plana çıktı.

Kanaldan ve programdan özür bekleyen binlerce kadın internette imza kampanyası başlattı. Kampanyanın sayfasında "Şiddet saklanmaya çalışılmamalı, şiddet uygulayanlar hapse atılmalı" çağrısı yapıldı.

Televizyon kanalı internet sitesinden bölümün videosunu kaldırdı.

Kanal ayrıca Facebook'ta programın bu bölümünün 'editörün hatası' olduğunu ve kadına şiddet gibi hassas ve önemli bir konuyu yanlış ele aldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, programın 2M'nin yayın çizgisini kesinlikle yansıtmadığı ve kadın haklarını savunmak için 27 yıldır çok sayıda çalışma yaptığının altı çizildi.

Ancak Faslı izleyiciler kanalın samimiyetini sorgulamaya devam ediyor.