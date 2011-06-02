-FAS CEZAYİR'İ SUÇLAMADI RABAT (A.A) - 02.06.2011 - Fas Dışişleri Bakanlığı, "Hiçbir Faslı yetkilinin, Cezayir'i, Libya'ya paralı asker göndermek amacıyla adam toplamak veya paralı askerlerin Libya'ya geçişini sağlamak için kolaylıklar sağlamakla suçlamadığını'' bildirdi. Cezayir Başbakanı Ahmed Uyahia yaptığı açıklamada, Cezayir-Fas sınırının kapalı olmasının, ABD'deki Fas lobisinin, Cezayir'i Libya'ya paralı asker gönderme olayına bulaştırma isteğinden kaynaklandığını ileri sürmüştü. Uyahia'nın sözlerini kınayan Fas Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Hiçbir Faslı yetkilinin, Cezayir'i, Libya'ya paralı asker göndermek amacıyla adam topladığı veya paralı askerlerin Libya'ya geçişini sağlamak için kolaylıklar sağladığı" şeklinde iddialarda bulunmadığı belirtildi. İki ülke arasındaki sınır, Fas yetkililerinin Cezayir gizli servisinin Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen bir radikal dinci saldırının arkasında olduğunu iddia ettiği 1994 yılından bu yana kapalı bulunuyor.