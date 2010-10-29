-FARUK SÜREN'İN EVİNİ SOYANLAR YAKALANDI İSTANBUL (A.A) - 29.10.2010 - İstanbul'da aralarında iş adamı Faruk Süren'in evinin de olduğu lüks villalardan hırsızlık yaptığı öne sürülen 11 kişi yakalandı. Üsküdar, Kadıköy, Beşiktaş ve Bayrampaşa'da güvenlikli lüks sitelerden ve villalardan yapılan hırsızlık olaylarını soruşturan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızlıkların Cenk Y'nin elebaşı olduğu 11 kişi tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti. Kimlikleri belirlenen şüphelilere yönelik Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece ve Üsküdar'da 10 farklı adrese düzenlenen operasyonda Cenk Y'nin de aralarında olduğu 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin, Faruk Süren'in Beykoz Konakları'ndaki evinden çeşitli eşyaları ile son model otomobilinin çalındığı 10 Ekim'de gerçekleşen hırsızlık olayının da failleri oldukları öne sürüldü. Şüphelilerin, özel güvenlik tarafından korunan Beykoz Konakları'na tel örgülerden atlayarak girdikleri ve çaldıkları Faruk Süren'e ait otomobille çıkış kapısından güvenlikçilere kapıyı açtırarak çıktıkları bildirildi. Şüphelilerden bazılarının, olay yerinde parmak izi bırakmamak için parmaklarının uçlarını jiletle kazıdıkları öğrenildi. Önceki gün meydana gelen aynı zamanda Yükseköğretim Kurulu Üyesi olan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mehmet Akif Aydın'ın Beykoz'daki villasından LCD televizyon, 2 adet dizüstü bilgisayar, 700 dolar, 2 bin 950 lira paranın çalınması ile ilgili şebeke üyelerinin araştırıldığı kaydedildi. Daha önce hırsızlık suçundan defalarca gözaltına alınan ve 42 ay cezaevinde yattığı öğrenilen şebekenin elebaşı Cenk Y, emniyetten çıkartılırken soruşturmayı yürüten polis amirinden şikayetçi olacağını söyledi. Emniyette yöneltilen suçlamaları kabul etmedikleri ve susma haklarını kullandıkları öğrenilen şüpheliler, tamamlanan işlemlerinin ardından Üsküdar Adliyesine gönderildiler.