Faruk Süren ve İnan Kıraç: Adnan Polat derhal istifa etmeli

T24 - Galatasaray Kulübü Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç ve eski başkanlardan Faruk Süren, Adnan Polat'ın istifasını istedi.



Adnan Polat: İstifa da seçim de yok







Galatasaray Kulübü'nün duayen isimlerinden olan ve Galatasaray Eğitim Vakfı Başkanı İnan Kıraç, Adnan Polat'ı istifaya davet etti.

İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan Galatasaray Mart Ayı Olağan Divan Toplantısı'nda konuşan İnan Kıraç, yönetime sert eleştiriler yönelterek Başkan Adnan Polat'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Adnan Polat'la başkanlık seçiminde yarışan Adnan Öztürk'ün Faruk Süren'le birleşmesi gerektiğini de söyleyen İnan Kıraç, "Onlara birleşin önerisi yaptım. Amaç Galatasaray hizmet edecek yeni bir yönetimin işbaşına gelmesiydi. Her ikisi de bu yolun tek yol olduğunu söylediler. Faruk Süren ise bu birleşmeyi benim yapmam gerektiğini söyledi. Sayın Süren de Ünal Aysal ismini destekledi" dedi.

Galatasaraylılar'a seslenen İnan Kıraç, "Galatasaray; camiası, kulübü, lisesi, üniversitesi taraftararıyla bir bütündür. Bu bütünlüğü devam ettirmek gerek. İdarecilerimiz büyük hatalar yapmazsa bütünlüğümüz devam eder. Adnan başkan için son devrede söylediğim gibi yaptığı doğru işler vardır; ancak artık yoruldu, 27 Mart'ta yapılacak ibra toplantısından önce istifa etmelidir, başkanlığı bırakmalıdır" şeklinde konuştu.

Daha sonra kulüp borçlarını açıklayan İnan Kıraç, "Önümüzdreki yıllardaki alacaklar ipotek edilmiş, hiç bir gelirimiz kalmamıştır. Sahadaki başarısızlık Galatasaray'a 150 milyon dolar zarar getirmiştir. Yeni kurulacak yönetim de milyon dolarlar harcarsa bu işin sonu gelmez. Avrupa'ya çıkamayan, ilk 4'e giremeyen kulübü idare etmek zordur. Gs yönetimi ikiye bölünmüştür. Birbirleriyle konuşmamaktadır. Sizlere soruyorum bu yönetim Galatasaray'ı nasıl düzlüğe çıkaracaktır" dedi.



Süren: Polat, yeni bir yönetim kurulu seçimine gitmeli

İnan Kıraç'tan sonra söz alan Faruk Süren de Adnan Polat'ın yeni yönetim kurulu oluşturması çağrısı yaptı.

Faruk Süren, muhatabının Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat olduğunu belirterek, "Galatasaray yelkenlerini rüzgara göre ayarlıyor. Halbuki Galatasaray hedefine göre ayarlaması gerekiyor. Galatasaray gündemi belirleyecek. Sayın kulüp başkanımıza 2008 Mart ayında seçildiğinde bazı görüşlerimi yazılı olarak belirttim. O konulara fazla değinmedim.

İfadelerimden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Ben 2010 Aralık ayında diğer mektubu da yazdım. Bizim meselemiz şahıslarda değil. Bu yönetim gitsin başka insanlar gelsin. İsmi zikredilen isimler gelsin. Bizim geleneksel tutumumuzu sergileyen başarıya giden çıtası hep yukarıda olan bir politikanın izlenmesi. Bunun için elimizden gelen. Fakat biz birlik beraberlikten bahsediyoruz, kol kırılır yen içinde kalır diyor fakat kendi içerisinde birlik olamıyorlar" dedi.

Yönetimden 2 ismin istifa ettiğini sözlerine ekleyen Faruk Süren, "2010 Mart'da 2 arkadaş istifa etti. Diğer 3 isimden Mehmet Helvacı'yla 2 isim daha başkanla ters düştü. Böyle bir durum, bizim mali yapımızı düzeltebilir mi? Düzeltebileceğine inanıyor musunuz? Ben zannetmiyorum. Böyle bir manzara Galatasaray'ı Mayıs 2012'ye göterebilir mi? Kendi içerisinde anlaşamayan bir yönetim var.

Ben futbolcular veya teknik direktör konularına girmek istemiyorum. Esas G.Saray'da yönetim zaafiyeti vardır. Bu zaafiyeti yönetim kurulu ve başkan çözecektir. Teklif bizden gelmeyecek. Biz önerilerde bulunabiliriz fakat başkanımız bu hadiseye çözüm getirmelidir" şeklinde konuştu.

Galatasaray Başkanı Adnan Polat'ın yeni bir yönetim kurulu oluşturması çağrısı yapan Süren, sözlerine şöyle devam etti:

"En uygun zamanda sayın başkanın yeniden bir yönetim kurulu seçimine gitmelidir. Kulübü Mayıs 2012'ye kadar taşıyacak yeni bir yönetim kurulu seçmesi ve tekrar güven oyunu tesis etmesi gerekmektedir."