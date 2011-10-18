-Faruk Süren ve Efe Önbilgin'e gözaltı İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - İstanbul'da ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ev ve bürolarında arama yapılan iş adamları Faruk Süren ve Efe Önbilgin'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süren ve Önbilgin'e ait ev ve bürolarda başlatılan arama çalışmaları tamamlandı. ''Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'' iddialarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Süren ve Önbilgin'in yanı sıra 5 adliye çalışanı, 1 zabıta ve 1 vergi memurunun da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Şişli'deki bürosunda gözaltına alınan Süren, polis aracına bindirilirken basın mensuplarının niçin gözaltına alındığı yolundaki sorularına, ''Bir şey yok arkadaşlar'' karşılığını verdi.