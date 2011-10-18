T24 LogoT24 Logo
Gündem

Faruk Süren ve Efe Önbilgin'e gözaltı İSTANBUL (A.A)

18 Ekim 2011 19:12

-Faruk Süren ve Efe Önbilgin'e gözaltı İSTANBUL (A.A) - 18.10.2011 - İstanbul'da ''adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'' iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ev ve bürolarında arama yapılan iş adamları Faruk Süren ve Efe Önbilgin'in de aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı. Savcılık talimatıyla İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Süren ve Önbilgin'e ait ev ve bürolarda başlatılan arama çalışmaları tamamlandı.  ''Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs'' ve ''çıkar amaçlı suç örgütü kurmak'' iddialarına yönelik yürütülen operasyon kapsamında Süren ve Önbilgin'in yanı sıra 5 adliye çalışanı, 1 zabıta ve 1 vergi memurunun da aralarında bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.  Şişli'deki bürosunda gözaltına alınan Süren, polis aracına bindirilirken basın mensuplarının niçin gözaltına alındığı yolundaki sorularına, ''Bir şey yok arkadaşlar'' karşılığını verdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24