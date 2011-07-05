-FARUK SÜREN İFADE İÇİN EMNİYETTE İSTANBUL (A.A) - 05.07.2011 - Borsada manipülasyon yapıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, Galatasaray Kulübünün eski başkanlarından Faruk Süren, ifadesine başvurulmak üzere emniyete geldi. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gelen Süren, şike soruşturması nedeniyle bekleyen basın mensuplarının soruları üzerine, ''Arkadaşlar benim şike olayıyla ilgim yok. Başka bir konuyla ilgili geldim'' dedi. Süren'in, Borsada manipülasyon yapıldığı iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında ifadesine başvurulmak üzere daha önceden emniyete çağrıldığı öğrenildi.