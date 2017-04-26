Faruk Süren: Galatasaray yönetimi kontrolden çıktı, işi bilmiyorlar!

Sarı-Kırmızılı kulübün başında UEFA Kupası zaferi yaşayan, üst üste 4 şampiyonluk gören eski Galatasaray Başkanı Faruk Süren, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek hakkında "Galatasaray Yönetimi ve yan kolları kontrolden çıkmıştır. Yönetim bu işi bilmiyor. İyi niyetle çalışıyorlar ama yetersizler" diye konuştu.

Süren, Fanatik gazetesinden Serdar Dinçbaylı'ya konuştu:

"Riva ve Florya elden gitti. Yönetimin bize söylediği bir peri masalı. Bu olumsuz durumdan çıkmak için, vizyon çizmek lazım.

"Yanlış iş yapıyorlar. Galatasaray Karabük’ten antrenör çalamaz. Alınan hoca Mourinho olsa dahi Galatasaray’a bu ayıp yeter.

"Galatasaray Yönetimi ve yan kolları, tek cümleyle kontrolden çıkmıştır. Bir kargaşa var. Taraftar memnun değil ve kulüp iyi yönetilemiyor. Loca sahipleri maç günleri localarına dahi gidemiyorlar. Yönetim bu işi bilmiyor. Bilmemek ayıp değil. Fedakârca ve iyi niyetle çalıştıklarından şüphemiz yok. Ancak yetersizler. Kimseye danışmadan yanlış işler yapıyorlar...

"Borç hanesinde oynama olmadı"

"Florya ve Riva’yı devrettik. Karşılığında ise 508 milyon Lira aldık. Bunu da iki sene vadeli 350 milyon Lira net olarak kasamıza koyabildik. Öncelikle pahalı borçlarımızı ve başkanınki de dahil olmak üzere kefaletleri hallettik. Ama borç hanemizde bir oynama olmadı. Ancak iki sene sonra borçlar düşmeye başlayacak ve bu da her şey yolunda giderse gerçekleşecek. Yeni kabul edilen 2017 bütçesine baktığımda dönem içinde en aşağı 125 milyon Lira daha borçlanmamız gerek. Riva ve Florya elden gitti. Yönetimin bize söylediği bir peri masalı. Bunları tenkit etmek için değil bir tespit olarak söylüyorum.

"Böyle giderse Galatasaray düşer"

“Yönetimin nerede hata yaptık diye düşünmesi gerek. Galatasaray’ı bu olumsuz durumdan çıkarmak için bir vizyon çizmek lazım. Böyle giderse Galatasaray küme düşer. Bu olmaz diye düşünmemek lazım. Galataaray, küme düştüğü zaman göbek atacaklar var. Hataları anlatmak için çok fazla düşünmeye gerek yok. Galatasaray, Karabük’ten antrenör çalamaz. Alınan hoca Mourinho olsa dahi Galatasaray’a bu ayıp yeter. Çıkış yolu Florya ve Riva’yı satmak değil markayı pazarlamakta. Şu an bile Galatasaray’ın marka değeri 1 milyar Dolar civarında."