Faruk Mercan'dan Abdülkadir Selvi'ye: Terbiyesiz herif, hükümet komiserisin sen, gazeteci değil!

AKP'ye yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi’nin Zaman Gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı’ya “Yalancı” demesine sinirlenen Kanaltürk Ankara Temsilcisi Faruk Mercan, canlı yayında Selvi’ye “Terbiyesiz herif, hükümet komiserisin sen, gazeteci değilisin” karşılığını verdi.

CNN Türk ekranlarında yayınlanan "Şirin Payzın ile Ne Oluyor?" programı AKP-Fethullah Gülen cemaati gerginliğine sahne oldu. Gülen cemaatini de kapsayan 14 Aralık operasyonunda gözaltına alınıp serbest bırakılan Ekrem Dumanlı için, “Baştan aşağı yalan söylüyor” ifadelerini kullanan Abdülkadir Selvi’ye Faruk Mercan’dan sert bir yanıt geldi.

'Hükümet komiseri kılığında...'

Selvi’nin sözlerine sinirlenen Mercan, “İstanbul stüdyodaki bir arkadaş 'Ekrem Dumanlı baştan sona yalan söylüyor' dedi. İnsanlara ulu orta iftira atmasın. Hükümet komiseri kılığında gazetecilik yapılmaz” diyerek programı terk edeceği sinyalini verdi.

'Ben ona haddini bildirim'

Şirin Payzın’ın ortamı sakinleştirmeye çalıştığı anlarda Abdülkadir Selvi ise, “Bana oradan patavatsız ve saygısızca ifadeler kullandı. Ben ona haddini bildirim. Edep ve haya nedir onu bilmesi lazım” ifadelerini kullandı.

Bu kez Mercan, Selvi’ye “Terbiyesiz herif, hükümet komiserisin sen, gazeteci değilisin” yanıtını verince Şirin Payzın reklamlara gitmek zorunda kaldı.

İşte o anlar: