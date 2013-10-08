T24 LogoT24 Logo
Gündem

Faruk Çelik: Kıdem tazminatında uzlaşma şart

Faruk Çelik, 'Çıkış yolunu birlikte bulabilirsek, kıdem tazminatı ve taşeron çalışmayla ilgili ve diğer çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili bir çözümü birlikte bulmuş olacağız' açıklamasında bulundu

08 Ekim 2013 10:13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatıyla ilgili, "Tarafların uzlaşmasıyla yaşanan haksızlıkları gidermek mümkün" dedi.

Bakan Çelik, AKP Adana İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, gazetecilerin, "kıdem tazminatıyla ilgili yapılan çalışmaların ne aşamada olduğu" yönündeki sorusunu yanıtladı.

Konu hakkında çok farklı yorum ve değerlendirme yapıldığını ifade eden Çelik, uzlaşının şart olduğunu vurguladı.

İşçi ve işverenin uzlaşmasıyla sorunun çözüleceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakanımız da yaptığımız son çalışmalardan sonra çok net cümlelerle açıkladı. Tarafların uzlaşmasıyla yaşanan haksızlıkları, tazminat konusunda yaşanan haksızlıkları gidermek mümkün. Ama işçi işveren tarafının uzlaşması gerekiyor.

Bu konuda hem işçi aleyhine hem de işveren aleyhine gelişen hususlar var. Bunlarla ilgili çıkış yolunu birlikte bulabilirsek, kıdem tazminatı ve taşeron çalışmayla ilgili ve diğer çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili bir çözümü birlikte bulmuş olacağız. Ama uzlaşı şart."

ETİKETLER

faruk çelikçalışma ve sosyal güvenlik bakanıakpadanakıdem tazminatıişçiişverenbaşbakanuzlaşma

İlgili Haberler

Kıdem tazminatı Erdoğan'a gidiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı, esnek çalışma ve uzaktan çalışma konularını içeren yeni bir paket üzerinde çalıştıklarını söyledi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24