Faruk Çelik: Kıdem tazminatında uzlaşma şart

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatıyla ilgili, "Tarafların uzlaşmasıyla yaşanan haksızlıkları gidermek mümkün" dedi.

Bakan Çelik, AKP Adana İl Başkanlığı'nı ziyaretinde, gazetecilerin, "kıdem tazminatıyla ilgili yapılan çalışmaların ne aşamada olduğu" yönündeki sorusunu yanıtladı.

Konu hakkında çok farklı yorum ve değerlendirme yapıldığını ifade eden Çelik, uzlaşının şart olduğunu vurguladı.

İşçi ve işverenin uzlaşmasıyla sorunun çözüleceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Sayın Başbakanımız da yaptığımız son çalışmalardan sonra çok net cümlelerle açıkladı. Tarafların uzlaşmasıyla yaşanan haksızlıkları, tazminat konusunda yaşanan haksızlıkları gidermek mümkün. Ama işçi işveren tarafının uzlaşması gerekiyor.

Bu konuda hem işçi aleyhine hem de işveren aleyhine gelişen hususlar var. Bunlarla ilgili çıkış yolunu birlikte bulabilirsek, kıdem tazminatı ve taşeron çalışmayla ilgili ve diğer çalışma hayatının sorunlarıyla ilgili bir çözümü birlikte bulmuş olacağız. Ama uzlaşı şart."