Faruk Çelik: Kıdem tazminatı gündemimizde değil

T24 - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik, kıdem tazminatı konusunun gündemlerinde olmadığını söyledi.



Hayatını kaybeden Türkiye Muharip Gaziler Derneği Bursa Şubesi Başkanı Nurettin Çakıcı’nın Emir Sultan Camisi’nde kılınan cenaze namazına katılan Bakan Çelik, namaz sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Çelik, “Kıdem tazminatları işveren lehine mi, yoksa işçi lehine mi olacak” sorusuna şu yanıtı verdi:



“Gündemimizde olmayan bir konunun ‘Hak kaybı mı? İşçiler kaybedecek mi? Kazanacak mı?’ gibi tartışmalara konu olmasını doğru bulmuyorum. Sosyal taraflarla beraber... Bir kere mevcut kazanılmış hakların geriye gidişi söz konusu olamaz. Böyle bir şey düşünmemiz mümkün değil. Geleceğe dönük bazı çalışmalar yapılabilir ama ‘Nedir bu konu? Bu konunun içeriği nedir?’ Sosyal taraflarla oturmadan bir şey söylemek kesinlikle doğru olmaz. Bizim bakanlığımız ortakları olan bir bakanlıktır. Ortaklarla birlikte bu karar alınır.”





Toplantı 15 Ağustos’ta



Hürriyet gazetesinden Selahattin Budakoğlu imzalı habere göre, Faruk Çelik, “Memurların grevli toplu sözleşme talepleri var. Siz bu konuda ne yapacaksınız?” sorusu üzerine, şu an toplu sözleşme noktasında olduklarını ifade ederek, “Fakat bununla ilgili yasal düzenlemeler olmadı. 15 Ağustos’ta toplantımızı yapacağız ve bununla ilgili takvimin hızlı işlemesi için elimizden gelen gayreti, hazırlıkları şu anda yapıyoruz. Yoğun bir gündemimiz var yani” yanıtını verdi.





