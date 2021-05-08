Faruk Bildirici: Yurt dışındaki suçluları yakalayıp Türkiye’ye getirmek konusunda atak davranan MİT ve polis, bazı isimlere gelince parmağını kımıldatmıyor

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, "Batum'daki firariler ayrıcalıklı mı da dokunulamıyor?" başlıklı bugünkü yazısında, “Yurt dışındaki suçluları, yeraltı dünyasının ünlü isimlerini yakalayıp Türkiye’ye getirmek konusunda atak davranan MİT ve polis, bazı isimlere gelince parmağını kımıldatmıyor” diye yazdı.

“Bunun en somut örneği de Türkiye’de birçok karanlık olaya adı karışan Metro Turizm’in sahibi Galip Öztürk” diyen Bildirici, 1996’da Beyoğlu’nda Kuvvet Köseoğlu’nu öldürttüğü iddiasıyla müebbet hapis cezasına çarptırılan Öztürk’ün yeni işlere, “yeni yatırımlara girerek Türkiye’nin hemen burnunun dibindeki Batum’da kendisine yeni bir yaşam kurduğunu” belirtti.

“Sanırsınız yargıdan kaçanların, suç örgütü liderlerinin sınırın hemen öte yanında bu şekilde yaşaması normal bir durum”

Öztürk’ün sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafı olduğuna dikkati çeken Bildirici, Hürriyet’in Öztürk’le ilgili Toygun Atilla imzalı haberine işaret ederek şunları kaydetti:

Aslında medyanın hiç olmazsa Hürriyet’in bu haberinden sonra Galip Öztürk ve Derkan Başer’i takibe alması ve İçişleri Bakanlığı ile Emniyet yetkililerinin yakalayıp Türkiye’ye getirmek için harekete geçmesi beklenirdi. Tabii Batum’un Türkiye’den kaçanların barındığı bir merkez haline gelmesi de araştırmaya muhtaç bir durumdu. Öyle olmadı, üzerine gidilmedi. Hatta 391 bin kişiden topladığı milyon dolarlarla Arnavutluk’a kaçan kripto para borsası Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in yakalanması için polis operasyonları birbirini izliyor. Sabah gazetesi, Faruk Fatih Özer’in peşine bir muhabirini gönderdi.

Ama hiçbir medya kuruluşu Türk firarilerin cenneti Batum’a muhabir gönderip Galip Öztürk gibi hükümlülerin nasıl olup da Türkiye’nin burnunun dibinde bu kadar rahat yaşayabildiğini irdelemedi. Sanırsınız yargıdan kaçanların, suç örgütü liderlerinin sınırın hemen öte yanında bu şekilde yaşaması normal bir durum…

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