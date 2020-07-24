Faruk Bildirici'den Jülide Ateş ve Haber Global'e: Yedi genci öldüren katile söz hakkı veren de, onu yayınlayan da katliama ortak olmuştur!

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Ankara'da 1978 yılında 7 TİP'li gencin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden Haluk Kırcı'yı konuk alan Jülide Ateş ve programın yayınlandığı Haber Globel'e tepki gösterdi. Bildirici, "Yedi genci öldüren katile söz hakkı veren de, onu yayınlayan da katliama ortak olmuştur. Katillerle aynı safta yer almıştır" ifadesini kullandı.

Haluk Kırcı, dün akşam Haber Global'de yayınlanan '40' adlı programa konuk olarak alındı. 7 TİP'li gencin öldürüldüğü Bahçelievler Katliamı'nın faillerinden olan Kırcı, programda, "Herkes Bahçelievler'den bahsediyor, solcuların yaptığı katliamlardan bahsetmiyor. Biz oraya intikam için gittik" diye konuştu.

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici ise kişisel sosyal medya hesabından Kırcı'nın yayına çıkarılmasına tepki gösterdi. Bildirici, "Yedi genci öldüren katile söz hakkı veren de, onu yayınlayan da katliama ortak olmuştur. Katillerle aynı safta yer almıştır" diye yazdı.

TIKLAYIN - 7 TİP'li gencin katledildiği Bahçelievler Katliamı'nın faili Kırcı: İki arkadaşımızın intikamı için oraya gittik