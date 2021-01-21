Faruk Bildirici'den Hürriyet'in Dilipak haberine eleştiri: Aşı karşıtlığı haberleri de intihar haberlerine benzer

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Hürriyet gazetesinde Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak’ın aşı karşıtlığını konu alan ve uzman doktorların görüşlerine başvurulan haberi eleştirdi. “.Dilipak’ın dayanağı olmayan aşı karşıtlığını böyle haber yapmak yanlış. Gazetecilik, toplum sağlığını gözetmeli ve bu tür komplo teorilerini olabildiğince görünmez kılmalı” diyen Bildirici, aşı karşıtlığı haberlerinin intihar haberlerine benzediğini belirterek, “Özenli, dikkatli yaklaşılmalı” dedi.

Hürriyet’in söz konusu haberinde Dilipak’ın, “mRNA ilk kez aşı olarak kullanılacak. mRNA’daki ‘m’ye yani ‘messenger’a hangi mesajı, datayı yüklerseniz bünyeye onu yüklüyor” görüşü üzerinden uzman değerlendirmelerine baş vuruluyor. Prof. Dr. Yeşim Taşova, “Her tür komplo teorisi, ‘şizofrenik yaklaşım’ olacaktır. Bugüne kadar literatürde tespit edilen, bilinen ‘kasıtlı zarar vermek için üretilmiş bir aşı’ yok” derken; Prof. Dr. Serap Şimsek Yavuz da, “içinde ek bir bilgi, bir mesaj yok, olamaz da zaten. Başka bir etki amaç oluşturması mümkün değil” diyor.

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“Dilipak’ın sağlık anlayışı göz tansiyonu için hacamat yaptırmasından belli”

Dilipak söz konusu haberle ilgili kişisel sosyal medya hesabından şu eleştirilerde bulundu:

“Hürriyet, Abdurrahman Dilipak’ın aşı karşıtı teorilerine Yeni Akit'ten fazla ilgi gösterip geniş haber yapmış. Dilipak’ın dayanağı olmayan aşı karşıtlığını böyle haber yapmak yanlış. Gazetecilik, toplum sağlığını gözetmeli ve bu tür komplo teorilerini olabildiğince görünmez kılmalı

Kaldı ki, Abdurrahman Dilipak’ın sağlık anlayışı göz tansiyonu için hacamat yaptırmasından belli. Dilipak’ın aşı karşıtlığı girişimlerini böyle haber yapmak yerine aşıyla ilgili bilimsel verileri, Covid19 pandemisinin önlenmesine yararını aktarmak gerek.

Aşı karşıtlığı haberleri de intihar haberlerine benzer. Bilimsel görüşlerle birlikte bu şekilde yazsanız bile komplo teorilerine yatkın insanların aşı karşıtı olmasına katkıda bulunursunuz. O nedenle aşı karşıtlığı haberlerine de intiharlardaki gibi özenli, dikkatli yaklaşılmalı.”