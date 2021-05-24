Faruk Bildirici'den Habertürk yayınındaki gazetecilere: Bu kadar kibar olmak zorunda değiller, bu program Soylu'nun olduğu kadar gazetecilerin de sınavı

Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici, Habertürk canlı yayınında hakkındaki iddiaları yınatlayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun propaganda yaptığını belirterek, "Soylu soruya cevap vermiyor ama gazeteci de cevap için ısrar etmiyor. Bu program, Soylu’nun olduğu kadar gazetecilerin de sınavı…" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in yayınladığı videolarda bulunduğu iddialara ilişkin canlı yayında açıklamalardan bulunuyor.

Habertürk'te Açık ve Net Özel'e konuk olan Soylu, Kübra Par moderatörlüğünde; gazeteciler Merdan Yanardağ, İsmail Saymaz, Veyis Ateş ve Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtlıyor.

Programın ilk bölümünde gazetecilerin soru sormamasını ve Soylu'nun yayındaki açıklamalarını değerlendiren Bildirici, "Gazeteci bu kadar kibar olmak zorunda değil. Bakan konuya girmiyor, propaganda yapıyor, onlar dinliyor. Soylu soruya cevap vermiyor ama gazeteci de cevap için ısrar etmiyor. Bu program, Soylu’nun olduğu kadar gazetecilerin de sınavı…" diye yazdı.

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