Faruk Bildirici, 'AYM kararı uygulansın' dedi; Sabah gazetesi, "FETÖ seferberliği" olduğunu iddia etti

Sabah gazetesi, RTÜK üyeliği düşürülen Faruk Bildirici'nin, Anayasa Mahkemesi’nin, dört eski bakan hakkındaki yayın yasağına ihlal kararı vermesi üzerine, RTÜK’e yasağın kaldırılması için yaptığı başvuru hakkında "CHP'li eski RTÜK üyesi Bildirici FETÖ için seferber olmuş!" başlıklı bir haber yayınladı. Bildirici, Sabah gazetesine tepki göstererek, "AYM kararının uygulanmasını istemek ne zamandan beri suç? Bu FETÖ’ye destek ise o kararı veren AYM de FETÖ’ye destek mi verdi? Bunu mu demek istiyorlar?" ifadelerini kullandı.

Anayasa Mahkemesi, 17-25 Aralık operasyonları sonrası haklarında yolsuzluk ve rüşvet iddiaları ortaya atılan ve istifa etmek zorunda kalan eski bakanlar Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Egemen Bağış ve Erdoğan Bayraktar hakkındaki iddialara yönelik TBMM tarafından yürütülen ceza soruşturması kapsamında yapılan haberlere getirilen yayın yasağının ifade ve basın özgürlüklerini ihlal ettiğine karar vermişti.

Faruk Bildirici üyeliğinin devam ettiği sırada, yayın yasağı kararının internet sitesinden kaldırılmış olmasına rağmen yasağın duyurusunun hâlâ sayfada bulunması üzerine RTÜK'e başvuru yaptı. Düşünce, ifade ve haber alma özgürlüğünü güvence altına alma görevi bulunan RTÜK'ün, Anayasaya aykırılığı hüküm altına alınan yasakları uygulamaya devam etmesinin hukuken tartışmalı bir duruma neden olduğunu belirten Bildirici; yayın yasaklarının, uygulamadan ve duyurular sayfasından kaldırılmasını istedi. Bildirici, bu doğrultuda MİT TIR'ları, Reza Zarrab ve Musul'daki Türk Konsolosluğu'nun işgal edilmesi hakkındaki haberlerin yasağının kaldırılmasını talep etti.

Sabah Gazetesi'nde ise Faruk Bildirici'nin başvurusu hakkında, "CHP'li eski RTÜK üyesi Bildirici FETÖ için seferber olmuş!" başlıklı haber yer aldı. Haberde, Bildirici'nin açıklamalarıyla, "FETÖ'ye hizmet eden yaklaşımı savunduğu" iddia edildi.

Sabah'a tepki gösteren Faruk Bildirici, gazetenin itibar suikastina giriştiğinin belirterek şunları kaydetti:

"Bu gazetecilik olamaz! Sabah gazetesi itibar suikastine girişip, yalanları haber diye yayınlamış! Açıkça söylüyorum, beni FETÖ’ye destek vermekle suçlamak beyhude karalama çabasıdır.

Oysa haberdeki dilekçe metninde de görülüyor, RTÜK üyeliğim sırasında Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını istedim. AYM kararının uygulanmasını istemek ne zamandan beri suç? Bu FETÖ’ye destek ise o kararı veren AYM de FETÖ’ye destek mi verdi? Bunu mu demek istiyorlar?

FETÖ’ye destek veren demeçlerden söz etmişler. Bu da yalan, böyle bir demecim yok, olamaz. Gazeteci olarak yıllardır FETÖ’ye karşı yazdıklarım, söylediklerim ortada. Üstelik VIP dinleme davasında FETÖ’nün telefonlarını dinlediği kişilerden biri de benim ve şikayetçi oldum"