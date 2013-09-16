T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Her grup kendi kanalındaki diziyi överken gazeteler güven kaybediyor...'

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici: Yeni dizi haberlerini yaparken, hangi kanalda yayınlanacağına bakmadan ‘haber değeri’ ölçütünü kullanmak gerek

16 Eylül 2013 19:06

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici; her grubun kendi kanallarındaki dizilerin tanıtımını yapmasını eleştirdi. Bildirici, "Dikkatimi çeken, her grubun televizyon kanalının dizilerinin tanıtımını yapan haber ve söyleşilerin o grubun gazetesinde öne çıkması. Muhtemelen bu yayınlar, o dizilerin reytinginin artmasına yardımcı oluyordur... Gazetelerin inandırıcılıkları, güvenilirlikleri darbe alıyor" görüşünü dile getirdi.

Faruk Bildirici'nin Hürriyet'in Okur Temsilcisi köşesinde yayınlanan (16 Eylül 2013) haftalık yazısının "Bizim grubun dizileri" alt başlıklı bölümü şöyle:

 

Bizim grubun dizileri

 

Televizyonlarda yeni sezon başlıyor; her kanal yeni dizilerini tanıtmaya çalışıyor. Televizyonlarda, gazetelerde, internet sitelerinde hatta sosyal medyada yeni dizilerin ne denli muhteşem olduğunu anlatan haberlerden geçilmiyor.

Dikkatimi çeken, her grubun televizyon kanalının dizilerinin tanıtımını yapan haber ve söyleşilerin o grubun gazetesinde öne çıkması. Muhtemelen bu yayınlar, o dizilerin reytinginin artmasına yardımcı oluyordur.

Gazeteler bu yayınlardan yarar sağlıyor mu? Hayır, tam tersine gazetelerin inandırıcılıkları, güvenilirlikleri darbe alıyor. Zira bu tür kayırmacı yayınlar, okurda gazetenin diğer haberlerinin nesnelliği konusunda da şüphe uyandırabilir. Reklam ile haber ve söyleşi arasındaki sınırları belirsizleştirir.

Yeni dizi haberlerini yaparken, hangi kanalda yayınlanacağına bakmadan ‘haber değeri’ ölçütünü kullanmak gerek. Bu ölçüt tavizsiz uygulanırsa, dizi haberleri daha etkili olur. Aksi halde okur, bir grubun televizyonundaki diziyle ilgili haberi o grubun gazetesinde gördüğünde dudak büküp geçebilir.  Unutmayalım, haber narin bir ürün, okur da kırılgan bir tüketicidir.

 

ETİKETLER

faruk bildiricihürriyetokur temsilcisidizidarbe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24