'Her grup kendi kanalındaki diziyi överken gazeteler güven kaybediyor...'

Hürriyet Gazetesi Okur Temsilcisi Faruk Bildirici; her grubun kendi kanallarındaki dizilerin tanıtımını yapmasını eleştirdi. Bildirici, "Dikkatimi çeken, her grubun televizyon kanalının dizilerinin tanıtımını yapan haber ve söyleşilerin o grubun gazetesinde öne çıkması. Muhtemelen bu yayınlar, o dizilerin reytinginin artmasına yardımcı oluyordur... Gazetelerin inandırıcılıkları, güvenilirlikleri darbe alıyor" görüşünü dile getirdi.

Faruk Bildirici'nin Hürriyet'in Okur Temsilcisi köşesinde yayınlanan (16 Eylül 2013) haftalık yazısının "Bizim grubun dizileri" alt başlıklı bölümü şöyle:

Bizim grubun dizileri

Televizyonlarda yeni sezon başlıyor; her kanal yeni dizilerini tanıtmaya çalışıyor. Televizyonlarda, gazetelerde, internet sitelerinde hatta sosyal medyada yeni dizilerin ne denli muhteşem olduğunu anlatan haberlerden geçilmiyor.

Dikkatimi çeken, her grubun televizyon kanalının dizilerinin tanıtımını yapan haber ve söyleşilerin o grubun gazetesinde öne çıkması. Muhtemelen bu yayınlar, o dizilerin reytinginin artmasına yardımcı oluyordur.

Gazeteler bu yayınlardan yarar sağlıyor mu? Hayır, tam tersine gazetelerin inandırıcılıkları, güvenilirlikleri darbe alıyor. Zira bu tür kayırmacı yayınlar, okurda gazetenin diğer haberlerinin nesnelliği konusunda da şüphe uyandırabilir. Reklam ile haber ve söyleşi arasındaki sınırları belirsizleştirir.

Yeni dizi haberlerini yaparken, hangi kanalda yayınlanacağına bakmadan ‘haber değeri’ ölçütünü kullanmak gerek. Bu ölçüt tavizsiz uygulanırsa, dizi haberleri daha etkili olur. Aksi halde okur, bir grubun televizyonundaki diziyle ilgili haberi o grubun gazetesinde gördüğünde dudak büküp geçebilir. Unutmayalım, haber narin bir ürün, okur da kırılgan bir tüketicidir.