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'Faruk' adaleti; iki adaş bakan, akrabalarını müdür olarak atadı!

Bilim ve Tarım Bakanlığı'nda karşılıklı akraba atamaları...

20 Mart 2017 11:32

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, birbirlerinin akrabalarını karşılıklı olarak kendi kurumlarına atadı. Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Bakan Faruk Çelik'in dünürü Uğur Büyükhatipoğlu genel müdür; Bakan Faruk Özlü'nün ağabeyi Hasan Özlü ise müsteşar yardımcısı oldu. Çelik'in dünürü Büyükhatipoğlu, geçtiğimiz ay Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü oldu.

Önce daire başkanı oldu…

Bakan Çelik'in oğlu ile Büyükhatipoğlu'nun kızı geçtiğimiz yıl ekim ayında dünya evine girmişti.

Bilim Bakanı Faruk Özlü de bakan adaşı Faruk Çelik'in dünürü Uğur Büyükhatipoğlu'nu genel müdür yaptı.

Devlet Su İşleri'nde (DSİ) Daire Başkanlığı ve Başmüfettiş görevinde bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü'nün ağabeyi Hasan Özlü ise geçtiğimiz hafta Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'ne Daire Başkanı olarak atanmıştı. Hasan Özlü, bu hafta da Tarım Bakanlığı'nda Müsteşar Yardımcılığı vekilliğine getirildi.

Not: Faruk ismi, Arapça'da 'Haklıyı haksızdan ayıran, adaletli' anlamına geliyor. Aynı zamanda, dört halifeden biri olan ve İslam kaynaklarında 'adalet' temsiliyetinin zirve ismi olarak gösterilen Hz. Ömer'in lakabıdır.

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