Farrow eylemini devretti!

Sudan'ın Darfur bölgesindeki halk ile dayanışma için yaklaşık iki hafta önce açlık grevine başlayan sinema oyuncusu Mia Farrow, grev eylemini milyarder İngiliz işadamı Richard Branson'a devretti.



BM'nin UNICEF iyi niyet elçisi olan sanatçının sözcüsü, Farrow'un sağlık durumunun son günlerde kötüleştiğini, doktorunun, Darfur'daki yardım kuruluşlarının sınır dışı edilmesini protesto için 12 gün önce başladığı grevi sona erdirmesini istediğini belirtti.



Farrow'un Branson'dan grevi devam ettirmesini rica ettiği, Branson'ın da bu ricayı kabul ederek, aynı amaçla gelecek 3 gün açlık grevi yapacağı kaydedildi.



Branson, yaptığı açıklamada, açlık grevini kendisinin devam ettirecek olmasından onur duyduğunu bildirdi.



İngiliz iş adamı, Darfur halkının acı çekmesine seyirci kalamayacaklarını, uluslararası yardım kuruluşlarının bölgeye tekrar dönmesi için birlikte hareket etmeleri gerektiğini ifade etti.



Uluslararası Ceza Mahkemesi, geçen martta Sudan Devlet Başkanı Ömer Hasan El Beşir'i Darfur'daki toplu ölümler ve insani krizle suçlamıştı. O günden sonra Sudan hükümeti 13 yabancı ve 3 yerli insani yardım kuruluşunu, UCM ile işbirliği yaptıkları gerekçesiyle sınır dışı etmişti.



BM'nin rakamlarına göre Darfur'da yaklaşık 6 yıldır süren şiddet olaylarında 300 bin dolayında kişi yaşamını yitirdi, 2,7 milyondan fazla kişi de evini terk etmek zorunda kaldı.

