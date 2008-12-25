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Spor

Farmar iki ay tribünde oturacak

Los Angeles Lakers'ın yedek oyun kurucusu Farmar sakatlığı yüzünde iki ay basketboldan uzak kalacak.

25 Aralık 2008 02:00

Los Angeles Lakers'ın yedek oyun kurucusu Jordan Farmar sakatlığı yüzünde iki ay basketboldan uzak kalacak.

Lakers'tan yapılan açıklamada dizinden ameliyat olan Farmar'ın iki ay takımdan uzak kalmasının beklendiği belirtildi.

NBA'de üçüncü sezonunu geçiren 22 yaşındaki oyun kurucu, takımının geçtiğimiz Cuma günü Miami Heat'e 89-87 yenildiği karşılaşmada sol dizinden sakatlanmıştı.

Lakers'ta Derek Fisher'ın yedeği olan Farmar bu sezon 25 maçta 7.9 sayı ortalaması ve yüzde 40.5 şut isabetiyle oynuyor.

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