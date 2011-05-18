-''FARKLIÜLKÜCÜLÜK.COM''A SORUŞTURMA ANKARA (A.A) - 17.05.2011 - Hüseyin Gazi Kaykı/Barış Kılıç - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) hakkında bir takım iddialarda ve yayınlarda bulunan bir internet sitesi hakkında soruşturma başlattı. MHP'nin avukatları, ''farklıülkücülük.com'' adlı internet sitesinde yer alan yayınlar üzerine, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu üzerine harekete geçen Başsavcılık, söz konusu internet sitesindeki yayınlarla ilgili soruşturma başlattı. Bilişim Suçları Bürosunca yürütülecek soruşturma, ''Şantaj'' ve ''Şartlı tehdit'' hükümleri kapsamında gerçekleştirilecek. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, MHP Genel Başkanlığı çevresinde bulunduğu iddia edilen siyah bir araçla ilgili inceleme başlattı. Basında yer alan haberler üzerine harekete geçen Başsavcılık, iddiaya konu aracın, MHP Genel Başkanlığı çevresinde bulunup bulunmadığını, böyle bir araç var ise ne amaçla o bölgede bulunduğunu araştıracak.