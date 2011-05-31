'farklıülkücülük' sitesindeki yazıları Türköne mi yazdı?

T24 - Zaman gazetesi yazarı Mümtaz'er Türköne, Kanal A İstanbul Temsilcisi Bedrettin Uğur’un "Siyaset Masası" programında açıklamalarda bulundu... Türköne, MHP’li yöneticilerin istifalarına yol açan kasetleri yayınlayan Farklı Ülkücülük isimli sitedeki yazıları kendisinin kaleme aldığı yolundaki iddialara yanıt verdi.



İşte Türköne’nin yanıtı:

"Devlet Bahçeli artık AKP’yi de başka organları da suçlamıyor. Devlet Bahçeli bu işi kimin kotardığını biliyor ve sanıyorum önüne bunu getirip şantaj yapanlar, kuşatanlar, esir edenler kimse, onlarla yüz yüze gelmiş, böyle bir şey oluşmuş aralarında bir iletişim kurulmuş.

Yani oturup beni suçlaması mesela, savcıya ifade versin bildiği bir şey varsa diye suçlaması... Devlet Bahçeli’nin sahip olduğu bilginin bir milyonda birine sahip değilim ben. Ben sadece analiz ediyorum. Bu saydığım şeyleri yan yana getirip, sebep sonuç ilişkisi kurup ve bundan bir sonuca varıyorum.

MHP’de Fethullah Gülen cemaatine savaş açan akabinde de Devlet Bahçeli’nin üçgenle ifade ettiği Öcalan’la Fethullah Gülen hoca efendiyi aynı düzleme yerleştirdiği açıklamaların kaynağında kim varsa, bunlar çünkü siyasetin doğasına aykırı açıklamalar, kaynağında kim varsa bunlar kimden geliyorsa bakacaksınız.

Bu kirli operasyonla ilgili Türkiye üzerinde MHP dolayımından yapılan bu ameliyatın kaynağı konusunda da aynı yere bakacaksınız. Çünkü bunlar irrasyonel şeyler. İrrasyonel operasyonların üretildiği bir merkez çalışıyor demek ki. Bu merkezin doğrudan doğruya seçim sonrasında Türkiye’yi bir Türk – Kürt savaşına sürükleyecek, itekleyecek bir merkez olduğunu düşünüyorum."



