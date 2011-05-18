'Farklıülkücüler' gizli görüntüleri olan 6 MHP'li vekilin ismini açıkladı!

T24- MHP lideri Devlet Bahçeli ve ekibini hedef alan ve 4 ismin gizli görüntülerini yayınlayan internet sitesi "Farklıülkücüler", aynı sitede Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Deniz Bölükbaşı ve Genel Sekreter Mustafa Cihan Paçacı'nın da olduğu 6 isim daha yayınladı.







MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye 18 Mayıs saat 10.00'da istifa etmezsen elimizdeki bilgileri açıklayacağız diyen farklıülkücüler o saati beklemedi.

Mektup şeklinde kaleme alınan yazıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çok yakın 6 isim daha yayınlandı.

Sitede yeralan ifade ve tehditler şöyle:

PİSLİK 5 " MEHMET EKİCİ BAHÇELİ'NİN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (KEÇİÖREN'DE ÖĞRETMEN TUTKUSU) "

PİSLİK 6 " OSMAN ÇAKIR BAHÇELİ'NİN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (YENİMAHALLE'DE SEKRETERİ İLE YAŞANAN ZAHMETLİ FANTEZİLER) "

PİSLİK 7 " MUSTAFA CİHAN PAÇACI BAHÇELİ'NİN GENEL SEKRETERİ (ORAN VE KÖROĞLU'NDA EVLİ VE ÇOCUKLU SEKRETERLERLE ÇOK ÖZEL İLİŞKİLER) "

PİSLİK 8 "MEHMET TAYTAK BAHÇELİ'NİN BAŞKANLIK DİVANI ÜYESİ (SİARM'DA PARTİ STRATEJİSİ GÖRÜŞMELERİ VE KADINLARLA ÇOK RENKLİ DAKİKALAR) "

PİSLİK 9 " ÜMİT ŞAFAK BAHÇELİ'NİN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI (SİARM'DA PARTİ STRATEJİSİ GÖRÜŞMELERİ VE KADINLARLA ÇOK RENKLİ DAKİKALAR) VE BOMBA FİNAL "

PİSLİK 10 " AHMET DENİZ BÖLÜKBAŞI BAHÇELİ'NİN GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ( – YILDIZI PARLAYAN BAYAN DANIŞMANA VE BAHÇELİ'YE HAKARETLER - A TAKIMI İLE BİRLİKTE OLDUĞU ORTAMDA MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERE ÇOK AĞIR HAKARETLER VE KÜFÜRLER - ESKİ BİR BAKAN EŞİ İLE ÇOK ÖZEL FANTEZİLER)