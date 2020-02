Farklı çiçek aranjmanları revaçta

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- BU yıl 14 Şubat Sevgililer Günü nedeniyle en çok tercih edilen çiçeğin her zamanki gibi kırmızı gül olduğunu söyleyen İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, alternatif arayanların ise orkide ve teraryum satın aldığını belirtti. Başkan Kış, en sıra dışı siparişlerin ise at çiftliği şeklindeki aranjmanlar olduğunu dile getirdi.

14 Şubat Sevgililer Günü\'nde sevdiğini göstermek isteyenler, her yıl olduğu gibi bu yıl da çiçekçilerin kapısını çaldı. Sevgiliye alınabilecek çiçeklerden ilk akla gelen kırmızı gül, yok sattı. İzmir\'de 3 milyon dal gül satışı ile hedeflerin tuttuğunu ifade eden İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, günlerdir yoğun bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını ve stoklu ürünlerle taleplere yanıt verdiklerini anlattı. Kırmızı gülün yine revaçta olduğunu dile getiren Kış, \"Yarın ile birlikte 3 milyon dal gül satışını yaptık. Güle alternatif orkide ve teraryumlar var. Önceden verilen siparişleri sabaha kadar çalışıp tamamlayacağız. Yarın sabah erkenden teslim edeceğiz\" dedi. Daha kalıcı bir hediye vermek isteyenlerin gül dışında alternatifler aradığını anlatan Kazım Kış, \"Güllerin vazo ömürleri 1 haftaya kadar çıktı. Kasablancalar ve lilyumların vazodaki dayanma süreleri ise 15 gün. Üretimler kaliteli olduğu için vazo ömürleri de uzun oluyor. Ama yine de kalıcı hediye isteyenler saksı çiçekleri tercih ediyor. Antonyumlar, orkideler teraryumlar revaçta. Canlı çiçeğe sulayıp iyi baktığınız sürece kalıcı bir hediye oluyor\" diye konuştu.

CAM VAZOLAR İÇİNE ARANJMAN

Sevgililer Günü\'ne siparişleri yetiştirmek için yoğun çaba sarf ettiklerini dile getiren Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış, farklı aranjmanların ilgi çektiğini vurguladı. Kış şöyle konuştu:

\"Farklılık arayanlar bazen değişik taleplerde bulunuyor. Bu yıl birkaç tane at çiftliği aranjmanı hazırladık. Bunun yanında dere ve kayıklarla dolu süslemelerle birlikte cam vazolar içine domuz çiftliği isteyen bile oldu.\"

Başkan Kış, aranjman fiyatlarının 100 lira ile 250 lira arasında değiştiğini söyledi.



