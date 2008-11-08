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Spor

Farklı bir oyuncuyum

Allen Iverson karşılığında Nuggets'a gönderilen Billups, eski takımına daha farklı bir oyuncu olarak döndüğünü söyledi.

08 Kasım 2008 02:00


Allen Iverson karşılığında Antonio McDyess ve Cheikh Samb ile Denver Nuggets'a gönderilen Chauncey Billups, eski takımına daha farklı bir oyuncu olarak döndüğünü söyledi.

1998-2000 yılları arasında Denver Nuggets forması giyen Chauncey Billups, Allen Iverson takasıyla birlikte eski takımına geri döndü.

Denver doğumlu 32 yaşındaki tecrübeli oyun kurucu, Nuggets'la Pepsi Center'da ilk antrenmanına çıktı.

Düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Billups, "Yeniden evimde olmaktan çok mutluyum. Kariyerimin bu bölümünde eve geri dönmek benim için bir rüyaydı" dedi.

Şu anda çok daha farklı bir oyuncu olduğunu vurgulayan Billups, "Daha önce Nuggets formasını giydiğim dönemde kendime ve kariyerime yön vermeye çalışıyordum. Şimdi ise durum biraz farklı, artık kariyerimin en üst seviyesindeyim. Aynı insanım, ama farklı bir basketbolcuyum" diyerek sözlerini tamamladı.

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