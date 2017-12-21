Farkındalık için 'Kitap Ağacı'

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI, (DHA) - AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi\'nde yeni yılda kitap okumaya farkındalığı artırabilmek amacıyla kitaplar üst üste dizilip çam ağacı şeklinde süslenerek Kitap Ağacı oluşturuldu.

Sandıklı İlçe Halk Kütüphanesi çalışanları yeni yılda kitap okuma alışkanlığının artması ve dikkatleri kitap okumaya çekmek için kütüphane içerisinde kitapları çam ağacı şeklinde üst üste koyup süsleyerek \'Kitap Ağacı\' yaptı. Kitap Ağacı\'nı balon ve ışıklarla süsleyen kütüphane çalışanları bulunduğu yerin üstündeki duvarda \'2018\'de bir kitap daha fazla okumaya ne dersin? Kütüphane/kitapla ilgili düşünce ve görüşlerini kitap ağacına iletebilirsin\' yazısı astı. Kitap Ağacı\'nın yeni yıla kadar kütüphanede kalacağı belirtildi. Diğer yandan bu yıl kütüphanedeki 17 bin 700 materyalden yararlanıldığı kaydedildi.

Kütüphane çalışanlarından Mevlüt Tunç (47), \"Kütüphane çalışanları olarak 2017 yılından 2018\'e geçerken farkındalık yaratarak ilçemiz kütüphanesine daha fazla okur çekemek ve daha fazla kitap okunması amacıyla böyle bir şey yaptık. 2018 yılında inşallah bir kitap daha fazla okutarak ve okuyarak amacımıza ulaşabiliriz. Atatürk\'ün dediği gibi \'Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Bir tek şeye ihtiyacımız var. Çok çalışmaya\'\" diye konuştu.



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