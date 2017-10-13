Farkındalık için 1 dakikalığına görmediler

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN\'da bir grup öğrenci, \'Dünya Beyaz Baston Bağımsızlık ve Güvenlik Günü\'nde farkındalık yaratmak için gözlerine siyah bant takıp, ellerine beyaz baston alarak, birkaç dakikalığına görüşlerini engelledi.

Aydın Valiliği önündeki Atatürk Anıtı\'na, 6\'ncı Nokta Körler Derneği Aydın Şubesi üyeleri, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Bağımsızlık ve Güvenlik Günü için çelenk koydu. Ardından Dernek Başkanı Bayram Özen ve Baro Başkanı Gökhan Bozkurt\'un da aralarında bulunduğu görme engellilerle birlikte Atatürk Kent Meydanı\'ndan başlayan \'Beyaz Baston Özgürlüktür\' yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşte bir grup ortaokul ve lise öğrencisi, gözlerine siyah bant takıp, ellerine beyaz baston alarak, birkaç dakikalığına görme engellileri anlamaya çalıştı. Yürüyüş, valilik önünde sonlanırken, Başkan Özen, günün önemine dair konuşma yaptı. Özen, dernek olarak hazırladıkları çeşitli projelere Aydın halkının desteğini beklediklerini söyledi.

Yürüyüşe katılanlardan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencisi Nur Sinem Uluşık ise görüş kaybıyla ilgili 1 dakikalığına yaşadığı tecrübeyi şu sözlerle anlattı:

\"Birkaç dakikalık da olsa onların yerine geçtik. Neler hissettiklerini, neler yaşadıklarını anlamaya çalıştık. Ne zorluklar yaşadığını gördük. Etrafımızda illa ki engelli insanlar var. Dışarıda görüyoruz engelli insanlara tuhaf gözlerle bakıyorlar. Şunu unutmamak gerekiyor ki. Herkes bir engelli adayı. Bu bizim için güzel bir duygu oldu. Onların yerine geçmek bizi mutlu etti.\"

Baro Başkanı Bozkurt da birkaç dakikalığına görememenin neler hissettirdiğini anlattı. Sevginin aşamayacağı hiçbir engel olmadığını öğrendiğini belirten Bozkurt, \"O yüzden buraya destek olmaya geldim. Herkes lütfen duyarlı olsun. Bir beyaz baston gördükleri zaman dursunlar, dikkat etsinler. Birazcık sevgi ve birazcık saygıyla hiçbir sıkıntımız da engelimizde kalmaz. Birlikte daha güzel bir hayat kurabiliriz. Bunun için herkes lütfen birbirine saygı göstersin. Dikkatli davransınlar. Herkes engelli olabilir. Engel bir anda olan bir şeydir\" dedi.



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