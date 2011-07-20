Farenin böbreğinde diş üretildi

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Tokyo Üniversitesi'nden Takaşi Tsuji ve ekibi dişin oluşumu için gerekli hücreleri bir araya getirerek "diş tohumu" elde etti. Hücreler birbirleriyle etkileşime geçti ve gerçek bir dişin oluşumu için gerekli dokularda büyüme süreci başladı. Ardından küçük plastik parçasına sarılan ''diş tohumu'' bir farenin böbreğine yerleştirildi.Yeterince büyüdükten sonra diş, başka bir farenin diş etine nakledildi ve dişin doğal bir diş gibi ağız ortamına uyum sağladığı, sinirlerle ve kan damarlarıyla birleştiği görüldü.Yeni tekniğin daha öncekilerden kısa sürede (yaklaşık 10 gün) diş elde edilmesini sağladığını belirten bilim adamları, araştırmanın ilk aşamasında olduklarını, yöntemin henüz insanlarda uygulanamayacağını vurguladı.Japon bilim adamları laboratuvar ortamında hücreden diş üretmeyi başarmıştı. Farelerden alınan bazı hücrelerden elde edilen diş tohumu daha sonra bir farenin ağzına yerleştirilmiş ve iki hafta sonra dişin farenin ağzında büyümeye başladığı ve doğal bir dişle aynı özellikleri taşıdığı görülmüştü.