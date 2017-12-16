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Fare zehiri içen genç kız öldü

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT’in Baykan ilçesinde fare zehiri içtiği iddia edilen 19 yaşındaki Songül Alpağut, hayatını kaybetti

16 Aralık 2017 22:43

Turan KOYUNCU/SİİRT, (DHA) - SİİRT’in Baykan ilçesinde fare zehiri içtiği iddia edilen 19 yaşındaki Songül Alpağut, hayatını kaybetti.
İlçeye bağlı Dodan Köyü Oymaklı mezrasında Songül Alpağut, yaylada kurulan çadırda bulunan fare zehirini içti. Çadıra giren akrabaları Alpağut\'u baygın halde bulunca, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Siirt Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Songül Alpağut, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Genç kızın cenazesi, Siirt Devlet Hastanesi\'nde yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.
Genç kızın zehiri intihar etmek amacıyla mı, yoksa yalnışlıkla mı içtiğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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