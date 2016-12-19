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Dünya

FARC'tan siyasi hayata geçiş için önemli adım

Silahlı olmayan 6 üye, kongrenin alt kanadında temsil hakkı elde etti

19 Aralık 2016 21:51

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC ve Kolombiya hükümeti arasında yapılan anlaşmanın ardından FARC siyasi parti kurma sürecinde önemli bir adım attı. Örgütün silahlı olmayan 6 üyesi kongrenin alt kanadında temsil hakkı elde etti.

Sputnik’in haberine göre, Kolombiya’da yarım asırdır devam eden silahlı çatışmalara son veren barış anlaşmasının ardından FARC siyasi hayata geçişte çok önemli bir adım attı.

Örgütün 'tarihi' olarak nitelendirdiği gelişmede 6 silahsız FARC üyesi Kolombiya seçim komisyonuna kaydoldu.

Bugünden itibaren ' Barış ve Uzlaşmanın Sesi' üyesi 6 Farc üyesi Kongre'nin alt kanadında 2018'e kadar yer alacak. 6 üyenin oy hakkı olmayacak ancak barış anlaşmasının uygulanması sırasında FARC'I temsil edecekler ve anlaşmanın kurallarına uyulduğundan emin olacaklar.

Barış anlamasının tamamen uygulanmasının ve FARC'ın tamamen lağvedilmesinin ardından örgüt siyasi parti kuracak. FARC'ın 2018 genel seçimlerinde yarışa katılması bekleniyor.

 

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