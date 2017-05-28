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Dünya

FARC'ın silah bırakma süreci uzuyor

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşması gereği ay sonunda tamamlanması gereken silah bırakma sürecinin uzayacağı bildirildi

28 Mayıs 2017 18:05

Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşması gereği ay sonunda tamamlanması gereken silah bırakma sürecinin uzayacağı bildirildi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, örgütün Başmüzakerecisi Ivan Marquez, FARC'ın 53. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Bogota'da düzenlenen bir toplantıda, devam eden silahsızlanma sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Anlaşma gereği silah bırakma sürecinin ay sonunda sonuçlanması gerektiğini anımsatan Marquez, ancak şartların, tarafları silah bırakma takviminin yeniden düzenlemesini düşünmeye zorladığını ifade etti.

Marquez, silahsızlanmanın bu ay sonuna kadar tamamlanamayacağını, yine de bu gecikmenin bir soruna sebep olmayacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler (BM) Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault, daha önce yaptığı açıklamada, FARC'ın silah bırakma sürecinin devam ettiğini ve bu işlemlerin ay sonuna doğru noktalanmasının öngörüldüğünü belirtmişti.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşmasında silah bırakma aşamasına, militanların ülkede oluşturulan 26 bölgede toplanmasının ardından 1 Mart'ta geçilmişti. BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemcilerinin silahları sınıflandırma ve kayıt altına alma çalışmalarının sürdüğü bu aşamada FARC, 140 silahını 17 Mart'ta MM&V'ye teslim ederek, 50 yılı aşan çatışma geçmişinin ardından ilk kez silah bırakmıştı.

 

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