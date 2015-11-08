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Dünya

FARC’dan parlamentoda sandalye şartı

1964’ten beri Kolombiya’da hükümete karşı gerilla savaşı yürütüyorlar

08 Kasım 2015 13:25

Kolombiya Devrimci Silahlı Kuvvetler (FARC) üyelerine parlamentoda sandalye verilmesini istedi.

Sputniknews’in haberine göre, Kolombiya hükümeti ile barış görüşmelerini üç yıldır sürdüren FARC’dan bugün yapılan açıklamada “Açık siyasette aktif olarak temsil edilmek ve Kongre’de en az iki fönem boyunca doğrudan söz sahibi olmak istiyoruz” denildi.

FARC, üyelerinin anayasal korunmadan faydalanmasını ve iç savaş süresince işlenen suçlarla ilgili bağımsız bir soruşturma başlatılmasını da talep etti.

 

İç savaşta 200 binden fazla kişi öldü

 

51 yıl önce Komünist Parti’nin silahlı kolu olarak kurulan FARC ve diğer gerilla örgütleri ile hükümet güçleri arasında süren iç savaşta, bugüne kadar 200 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

FARC ile hükümet arasındaki barış görüşmeleri, Kasım 2012’de başladı. 23 Eylül’de Devlet Başkanı Juan Manuel Santos ve FARC yönetimi, örgütün silah bırakmasına yönelik bir planı içeren anlaşmayı Küba’nın başkenti Havana’da imzaladı.

 

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