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Dünya

FARC ve Kolombiya ordusu birlikte mayın temizliyor

Kolombiya, dünyada en çok mayınlı arazi bulunan ülkelerden bir tanesi

09 Haziran 2015 02:44

Kolombiya Ordusu'nda görev alan askerler ve FARC gerillaları ülkede bulunan kara mayınlarını birlikte temizliyor. Mayınların bulunduğu yerler konusunda askerlere yardımcı olurken, imha konusunda da birlikte çalışıyorlar.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Kolombiya'da Marksist-Leninist örgüt FARC ile hükümet arasında yapılan bir anlaşmanın sonucunda, Kolombiya ordusu, FARC gerillaları ile birlikte Antioquia bölgesinde mayın temizliği yapıyor. Gerilla ve ordunun mayınlarını yerine dair bilgi paylaşımında bulunduğu da söylenirken, mayınların nasıl temizleneceğine dair bilgi paylaşımı yapıldığı da söyleniyor.

FARC'ın elindeki mayınları gösteren haritaları da orduya verdiği belirtilirken, Kolombiya'nın dünyada en çok mayınlı arazi bulunan ülkeler arasında olduğu bildiriliyor. Kolombiya'da son 15 yılda 11 bin insanın mayınlar sebebiyle yaralandığı ya da hayatını kaybettiği de biliniyor.

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