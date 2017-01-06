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Dünya
Deutsche Welle

FARC üyeleriyle dans eden gözlemciler geri çağrıldı

Birleşmiş Milletler (BM), Kolombiya'da görevli dört gözlemcisini FARC gerillaları ile yeni yıl dansı yaparken görüldükleri bir video nedeniyle geri çağırdı.

06 Ocak 2017 14:46

Yetkili BM Sözcüsü AFP haber ajansına açıklamasında, geri çağrılan dört BM gözlemcisine ilişkin olarak "Artık Kolombiya'daki BM misyonu için çalışmayacaklar ve ülkelerine geri dönecekler" dedi. BM, gözlemcilerin uyruklarına ilişkin bilgi vermezken, dört gözlemciden birinin Portekiz vatandaşı olduğu öğrenildi.

BM, olayla ilgili olarak kurum içi soruşturma başlatıldığını, bu soruşturma sonucunda gözlemcilerin geri çağrılması kararı alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada gözlemcilerin davranışlarının "uygun" olmadığı, "profesyonellik ve objektiflik" ilkeleri ile bağdaşmadığı belirtildi.

Gözlemcilerin, videoda FARC gerillaları ile dans ederken görüldüğü video pazar günü Kolombiya medyasına yansımıştı.

Kolombiya'da barış süreci çerçevesinde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) bağlı 5 bin 700 gerillanın gelecek aylarda silah bırakması bekleniyor. BM sürecin gözlem altında tutulması için 280 gözlemciyi ülkeye gönderdi.

Kolombiya parlamentosu, Aralık ayı sonunda FARC gerillalarının affını öngören bir yasa çıkarmıştı. Af, Kolombiya hükümeti ile gerillalar arasındaki barış sürecinin önemli bir parçasını oluşturuyor.

Barış anlaşması uyarınca, Kolombiya Ordusu ile FARC arasında 50 yıldan uzun bir süredir devam eden çatışmaların sona erdirilmesi hedefleniyor. Çatışmalarda 260 binden fazla insan hayatını kaybetti.

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos barış için çabaları nedeniyle geçen yıl Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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