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Dünya
Deutsche Welle

FARC sözünü tuttu, silahlar teslim ediliyor

Kolombiya'da 53 yıllık iç savaşa son veren barış anlaşması çerçevesinde FARC örgütünden ilk grup tamamen silah bıraktı. Sürecin bu ay tamamlanması öngörülüyor.

13 Mayıs 2017 02:58

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri FARC, hükümetle vardığı tarihi barış anlaşması çerçevesinde silah bırakma sürecinde bir ilki tamamladı.

Örgütün silahsızlanma sürecini denetleyen Birleşmiş Milletler gözlemcileri, 12 kişilik ilk grubun tamamen silah bıraktığını açıkladı.

BM’den yapılan açıklamada silah bırakma belgesi verilen FARC üyelerinin sivil hayata katılması için bir engel kalmadığı belirtildi.

53 yıllık iç savaşı bitiren barış anlaşması

Kolombiya'da hükümet ile FARC arasında Kasım'da imzalanan barış anlaşması 7 bin FARC gerillasının ülke çapında 26 toplanma noktasında silahlarını bırakmasını öngörüyor.

Mart ayında başlayan sürecin bu ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Kolombiya Ordusu, FARC'ın silah envanterinde 11 bini tüfek olmak üzere 14 bin silah olduğunu açıklamıştı. Anlaşma uyarınca tüm bu silahlar BM denetiminde imha edilecek.

Kolombiya'da 1964 yılından beri süren çatışmalarda 260 binden fazla insan öldü, 60 bin kişi kayıtlara kayıp olarak geçti. 7 milyondan fazla Kolombiyalı 53 yıl süren iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.

FARC ile imzalanan tarihi barış anlaşması Devlet Başkanı Santos’a geçtiğimiz yıl Nobel Barış Ödülü'nü getirmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

AFP/ÖA/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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