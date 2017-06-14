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Dünya

FARC silahlarının yüzde 30'unu daha BM'ye teslim etti

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) silahlarının yüzde 30'luk kısmını daha Birleşmiş Milletlere (BM) teslim etti

14 Haziran 2017 16:49

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) silahlarının yüzde 30'luk kısmını daha Birleşmiş Milletlere (BM) teslim etti.

Kolombiya hükümeti ile FARC arasında imzalanan barış anlaşması kapsamında 20 Haziran'da tamamlanacağı açıklanan silah bırakma süreci, ülkede oluşturulan 26 toplanma alanında BM Ateşkesi İzleme ve Doğrulama Mekanizması (MM&V) gözlemciliğinde sürüyor.

Diğer toplanma alanlarının yanı sıra Cauca yönetim bölgesine bağlı Buenos Aires kentinde yapılan ve canlı yayınlanan son teslimle FARC'ın silahlarının yüzde 60'ı BM MM&V'nin eline geçti.

La Elvira toplanma alanında BM MM&V Komutanı General Javier Perez Aquino ve diğer gözlemciler tarafından alınan silahlar tek tek kontrol edilerek BM’nin konteynerlerine yerleştirildi.

 

"FARC'ın sivil hayata yürüyüşü barış sürecinin sembolü"

 

Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'un olumsuz hava koşulları dolayısıyla yer alamadığı teslim töreni, BM Kolombiya Misyon Şefi Jean Arnault ve örgüt yöneticilerinden Pablo Catatumbo'nun katılımıyla gerçekleşti.

Arnault, süreçte yaşadıkları zorluklara değindiği ve ileride başka sorunların da ortaya çıkabileceğini dile getirdiği konuşmasında, "FARC'ın sivil hayata doğru yaptığı yürüyüş, barış sürecinin sembolüdür." ifadelerini kullandı.

Ülkedeki paramiliter grupların FARC'ın yerel liderlerine yönelik suikastlerine işaret eden Catatumbo ise hükümetten, yasal, ekonomik adımların yanında hayat garantisi istediklerini belirtti.

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