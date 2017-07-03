FARC lideri Timochenko felç geçirdi

Kolombiya’nın en büyük gerilla örgütü olan Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri’nin (FARC) lideri Rodrigo Londoño felç geçirdi.

Hükümetle geçen yıl barış anlaşması imzalayan FARC’ın Timochenko kod adlı lideri Londoño’nun dün sabah felç geçirdikten sonra hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

Hastane kaynakları, 50’li yaşlarının sonunda olduğu tahmin edilen Londoño’nun durumunun iyiye gittiğini ve yarın taburcu edileceğini duyurdu. Basın toplantısı düzenleyen doktorları, Londoño’nun tümüyle iyileşmesini beklediklerini duyurdu.

FARC ilk açıklamasında Londoño’nun felç geçirdiği haberlerini reddetmişti. Ancak örgütüm liderlerinden Felix Antonio Muñoz Lascarro, Londoño’nun ciddi bir kriz geçirdiğini ancak durumunun iyi olduğunu ifade etti.

FARC’ın eski komutanı Alfonso Cano’nun Kolombiya ordusu tarafından öldürülmesinin ardından 2011’de örgütün başına geçen Londoño, iki yıl önce de Küba’da düzenlenen FARC ile Kolombiya arasındaki barış görüşmeleri sırasında kalp krizi geçirmişti.

Barış anlaşmasının mimarlarından

Marksist-Leninist silahlı gerilla örgütü FARC ile hükümet, yıllar süren savaşın ardından geçen kasım ayında barış anlaşması imzalamış, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos anlaşmaya katkılarından dolayı Nobel Barış Ödülü’nü kazanmıştı.

Barış anlaşması kapsamında FARC’ın 7 binden fazla silahı BM misyonuna teslim etme süreci geçen ay tamamlanmıştı.

Londoño da bir süre önce El Espectador gazetesine verdiği mülakatta, ormandaki gerilla kampında geçirdikleri günleri özlemediğini belirterek “Bir devrimci için silah sadece bir araçtır. Doğrusu FARC’da biz silahları sevmeyiz” demişti.