FARC gerillalarına zorla kürtaj yapan hemşire gözaltında

İspanyol polisi, Kolombiya'da 100'den fazla FARC (Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri) gerillası kadına zorla kürtaj yapmakla suçlanan bir kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Yetkililer, Hector Arboleda Albeidis Buitrago adlı kişinin Madrid'de hemşire olarak çalıştığını söyledi. Kolombiya, Buitrago'nun iadesini istedi.



BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Kolombiyalı yetkililer Cuma günü, eski FARC gerillası kadınların hamileliklerinin zorla sona erdirildiği 150 kadar vakayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı. "Hemşire" lakaplı Albeidis Buitrago'nun bu kürtajların çoğunda yer aldığı belirtiliyor.



Kolombiya Başsavcısı Eduardo Montealegre, kadın gerillaların savaşma kabiliyetlerinin azalmaması için kürtaj yaptırmaya zorlandıklarını söyledi.



FARC daha önce bu iddiayı reddetmiş ve kadın gerillalara doğum kontrol hapları verildiğini duyurmuştu.



Örgütten ayrılan bir kadın BBC'ye, beş kez kürtaj yaptırmak zorunda kaldığını söyledi, "Örgütteki kadınların savaşması ya da erkeklere bakması gerekiyordu" dedi.



Aynı kadın, doğum yapmalarına izin verilen kadınların kendilerini şanslı saydıklarını belirtti.



Mart 2016'da anlaşma imzalama hedefi



FARC yaklaşık 50 yıldır Kolombiya ordusuyla savaşıyor. Ancak Kasım 2012'de Küba'nın başkenti Havana'da başlayan görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı.



Görüşmelerde dört ana başlık üzerinde uzlaşmaya varıldığı belirtiliyor.



Bunlar gerillalar ve güvenlik güçlerinin işlediği suçlarla ilgili yargı sürecini de içeriyor.



Kolombiya müzakere heyeti ve FARC gerillaları Mart 2016'da nihai barış anlaşmasını imzalamayı umduklarını söylüyor.



Anlaşmanın referandumda onaylanması halinde FARC silahlı mücadeleden vazgeçecek ve siyasi sürece katılacak.



1964'te Marksist bir rejim yaratma iddiasıyla kurulan FARC, Kolombiya'da bir araİsviçre büyüklüğünde bir alanın denetimini ele geçirdi.



Ancak son yıllarda örgüt geriledi ve daha fazla uyuşturucu ticaretine yöneldi.



Savaşta çoğu sivil 220 binden fazla kişi öldü.