T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

FARC gerillalarına af yasası onaylandı

Kolombiya’da kongre barış anlaşması kapsamında insanlığa karşı suç işlememiş FARC gerillalarına af çıkmasına yönelik yasayı onayladı.

29 Aralık 2016 14:40

Kolombiya'da kongrenin iki kanadından birini oluşturan Temsilciler Meclisi'nde Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gerillalarına yönelik af yasası onaylandı. Temsilciler Meclisi yasayı 117 kabul ve 3 ret oyuyla onayladı. Senato'dan da ret oyu gelmedi. Yasanın yürürlüğü girebilmesi için parlamentonun her iki kanadında çoğunluğu elinde bulunduran Devlet Başkanı ve Nobel Barış Ödül sahibi Juan Manuel Santos'un onayı gerekiyor.

Af yasası, insanlığa karşı suç işlememiş ve insan haklarını ihlal etmemiş tüm FARC gerillalarını kapsayacak. Anlaşma yaklaşık 5 bin 800 FARC gerillasının silahlarını bırakmaları ve taleplerini siyaset aracılığıyla dile getirmeleri hedefleniyor.

Kolombiya hükümeti ile FARC gerillaları arasında maddeleri değiştirilen ikinci barış anlaşması Kasım ayı sonunda imzalanmıştı. Ülkedeki ilk barış anlaşması referanduma sunulmuş, referandumdan yüzde 50.2 oy ile hayır çıkmıştı.

© Deutsche Welle Türkçe

DPA/CN/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KolombiyaFARCTemsilciler Meclisi Kolombiya Devrimci Silahlı GüçleriMeclisiDevlet BaşkanıNobel BarışJuan Manuel SantosKasımDeutsche Welle Türkçe DPA/CN/GA

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ekrem İmamoğlu: Cemevleri'nin ibadethane olup olmayacağına faiz kararını veren ilahiyatçılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24