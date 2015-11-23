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Dünya
Deutsche Welle

FARC gerillalarına af

Kolombiya'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile yürütülen barış müzakereleri çerçevesinde örgütün hapisteki 30 üyesi aftan yararlanarak serbest bırakıldı.

23 Kasım 2015 12:27


Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos, af sonucu serbest bırakılan 30 Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) gerillasından hiçbirinin ağır suçlardan yargılanmadığını söyledi. FARC üyelerine yönelik af, sürdürülen barış müzakerelerinde 'güven inşa etmeye ve gerginliği yatıştırmaya' dair önlemler arasında yer almıştı.

Küba'nın başkenti Havana'da açıklama yapan FARC Sözcüsü, bir kısmı ağır hasta olan 81 FARC üyesinin daha affedilmesini ve serbest bırakılmasını talep etti. FARC'ın verdiği bilgilere göre, ülke genelindeki 18 cezaevinde 850 tutuklu 9 Kasım'dan bu yana açlık grevi yapıyor.

Hedef nihai barış anlaşması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos eylül ayında Kolombiya Devrimci Güçleri (Farc) ile yürütülen barış müzakerelerinde 6 ay içinde nihai barış anlaşmasının imzalanması için karara varıldığını duyurmuştu. Taraflar Kasım 2012'de çözüm sürecini başlatmıştı. Kolombiya'da devlet ile FARC arasındaki silahlı çatışmalar 50 yıldan bu yana sürüyor. Çatışmalarda 220 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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