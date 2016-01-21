FARC gerillaları serbest bırakıldı



Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) örgütü arasında devam eden barış müzakerelerinde varılan anlaşma uyarınca 10'u erkek 7'si kadın ilk gerilla kafilesinin başkent Bogota'daki cezaevinden tahliye edildiği bildirildi. Kolombiya hükümeti güveni tesis etmeye yönelik bir adım atarak orta dereceli suçlardan hapis cezasına çarptırılmış olan 30 FARC gerillasının afla serbest kalması kararı almıştı.

FARC ile Kolombiya hükümetinin üç yıl süren müzakerelerin ardından mart ayına kadar barış anlaşması imzalaması bekleniyor. Çatışmalarda bugüne kadar 220 bin kişi hayatını kaybetmiş, milyonlarca kişi yerinden edilmişti.

Kolombiya'da BM misyonu

Öte yandan BM Güvenlik Konseyi'nin ülkeye bir gözetim misyonu gönderilmesini öngören bir karar tasarısı üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Diplomatların New York'ta yaptığı açıklamalara göre, konuya ilişkin ilk tasarı hazırlandı. Söz konusu kararla, Kolombiya hükümeti ile FARC örgütünün talep ettiği ateşkesin gözetim altında tutulabilmesi için 'özel politik bir misyon oluşturulması' koşulunun yerine getirilmesi amaçlanıyor. Taraflar salı günü BM gözetiminde ateşkes uygulanması üzerinde anlaşmaya varmış, BM'den bir gözetim misyonunun oluşturulmasını istemişti.