FARC emniyet müdürü öldürdü



Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) perşembe günü ülkenin güney batısındaki Cauca'da devriye halindeki üç polis memurunu öldürdü. Cuma günü de Narino bölgesinde Ipiales Emniyet Müdürü ve bir devriye polisi öldürüldü.

FARC ayrıca son bir haftada bir petrol boru hattı, bir yüksek gerilim hattı havaya uçurdu, bir tanker konvoyuna da saldırı düzenledi. Yüksek gerilim hattına saldırı nedeniyle 470 bin kişi elektriksiz kaldı.

FARC ile Kolombiya hükümeti arasındaki barış görüşmeleri 2012 yılının kasım ayında Küba'nın başkenti Havana'da başlamıştı. Taraflar arasında bir dizi konuda uzlaşmaya varılırken en önemli anlaşmazlık konularında ilerleme kaydedilememdi.

FARC aralık ayında tek taraflı olarak ateşkes ilan etmiş ancak nisan ayında 11 Kolombiya askerini öldürmüştü. Ateşkesin bozulması üzerine Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos, FARC militanlarına yönelik hava saldırılarını başlatmıştı. Mayıs ayında Kolombiya ordusunun düzenlediği operasyonda 40'tan fazla militanını kaybeden FARC silahlı eylemlerinin yoğunluğunu ve şiddetini artırdı.